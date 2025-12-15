Modder wandelt den Wii U Controller in eine funktionierende Switch-Einheit um

HQ

Es mangelt sicherlich nicht an talentierten Videospiel-Moddern, die technologische Magie erschaffen und ein Maß an Kreativität zeigen, das größere Unternehmen in den Schatten stellen sollte. Heute haben wir ein gutes Beispiel dafür vom Modder Kouzex, der auf der Idee aufbaut, dass die Switch eine natürliche Weiterentwicklung der Wii U ist.

Es ist ihm gelungen, eine voll funktionsfähige Switch in ein Wii U GamePad einzubauen, wobei er sicherstellt, dass sie mit allen Spielen (digital, nicht physisch) funktioniert, nicht spürbar verändert ist und funktionierende Tasten hat. Kouzex entschied sich für eine Switch Lite, die nicht auf abnehmbare Joy-Cons angewiesen ist, die er nach viel Herumprobieren und Reparaturen gut hineinpasste.

Das sagt er über seine Schöpfung:

"Das ist großartig geworden. Ich finde, er sieht kaum modifiziert aus und passt definitiv in das, was ich als Sleeper-Build bezeichnen würde. Der bedruckte Rahmen und die größeren Ränder fallen nicht allzu auf, und ich denke, das würde die meisten Leute täuschen, wenn sie überhaupt wüssten, was eine Wii U ist. Wirklich jede Taste auf dem Gamepad entspricht einer Taste auf der Switch. Alles ist einzeln zueinander zugeordnet, außer dem TV-Knopf, der Aufnahme ist."

Der Grund, warum Kouzex das Projekt übernommen hat, ist, dass viele Leute sagen, sie bevorzugen die Ergonomie des Wii U GamePad gegenüber der Switch, und er ist so zufrieden mit seinem Ergebnis, dass er sagt, das Gerät "wird definitiv mit mir kommen, wenn ich das nächste Mal im Flugzeug bin."

Sehen Sie sich das untenstehende Video für eine Anleitung zum Prozess und einen Blick auf das Endergebnis an. Hättest du gerne eine Switch (oder vielleicht noch besser, eine Switch 2?) gehabt, die wie ein Wii U GamePad aussieht?