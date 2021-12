Modder implementiert U-Bahn-System in Cyberpunk 2077

HQ

Ein Modder mit dem Namen "keanuWheeze" hat Cyberpunk 2077 mit einem größtenteils funktionierenden U-Bahn-System erweitert. CD Projekt stattete Night City mit etlichen Bahnhöfen aus, doch in der finalen Version blieb das Schienennetz ungenutzt und einen Zug gibt es nicht. Mit dieser inoffiziellen Fan-Mod sind Spieler nun aber zumindest auf dem PC in der Lage, zwischen den 19 Stationen der Metropole hin und her zu fahren.

Die Mod ist noch nicht vollständig entwickelt worden und deshalb fehlen einige Elemente. Der Zug fährt zum Beispiel nicht automatisch durch die Welt, sondern startet seine Fahrt erst, wenn die Spieler den Bahnhof betreten und das Transportsystem auf diese Weise "manuell" aktivieren. Habt ihr euer gewähltes Ziel dann schließlich erreicht, verschwindet der Zug auch direkt wieder.

Ob CD Projekt Red die Mod in Zukunft offiziell unterstützen oder von sich aus daran arbeiten wird, das U-Bahn-System zum Laufen zu bekommen, ist unbekannt. Uns würde es freuen, denn wenn Cyberpunk 2077 eines ist, dann eine schöne Kulisse, die an einem vorbeirauscht. Ein Video der Mod findet ihr hier.