Modder ermöglicht es, Spiele auf dem Lego Game Boy auszuführen

Viele Leute waren begeistert, als Lego und Nintendo ein Game Boy ankündigten, das komplett aus Lego gebaut wurde, komplett mit allen Tasten, Anschlüssen und sogar Lego-Patronen. Aber es konnten keine Spiele laufen.

Glücklicherweise kann man sich immer auf die Lüfter verlassen. Jetzt hat der Modder Natalie the Nerd die Lego Game Boy übernommen und das fehlende Feature hinzugefügt, die Möglichkeit, Spiele darauf zu spielen. Der Plan ist, ihm auch voll funktionsfähige Tasten und dergleichen zu geben und die Lösung dann über ihre Website an andere zu verkaufen, die ein voll funktionsfähiges Lego Game Boy wünschen.

Schauen Sie sich den gesamten Prozess dieser unerwartet umfangreichen Arbeit unter diesem Link an.