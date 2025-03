Mod verwandelt den rundenbasierten Kampf von Like a Dragon: Infinite Wealth in einen Brawler

HQ

Für viele Leute mag Yakuza immer noch ein wenig bekanntes Franchise sein, vor allem für seine frühen Spiele, die in den frühen 2000er Jahren nach Europa kamen. SEGA hat das Franchise langsam in den Mainstream gebracht, und seine neuesten Teile können nun als voller Erfolg angesehen werden, mit ihren verschiedenen Kampfsystemen, ihrer tiefgründigen Geschichte und ihren Charakteren sowie einem großartigen Slum-Setting in Japan.

Obwohl der neueste Titel der Serie Like a Dragon: Pirate Yakuza auf Hawaii ist, handelt es sich um die vorherige Veröffentlichung in der Franchise: Like a Dragon: Infinite Wealth, die als Fortsetzung von Yakuza: Like a Dragon und als Nebengeschichte von Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name fungiert. Infinite Wealth wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen sehr positiv aufgenommen und kommt nun eine Community-Mod dafür.

Es gab eine Änderung in Yakuza: Like a Dragon, die viele Debatten auslöste und in Infinite Wealth beibehalten wurde, und das war die rundenbasierte Kampfmechanik im klassischen JRPG-Stil. Obwohl es seine Verteidiger und Kritiker hatte, genossen die Leute den Titel trotzdem, aber jetzt kommt Like a Brawler, eine inoffizielle Mod für die neueste Veröffentlichung der Serie, die das Spiel in einen Brawler verwandelt, wie der Name schon sagt.

Ein Trailer ist bereits auf YouTube verfügbar, den ihr euch unten ansehen könnt, und die Mod ist auf Nexus zu finden, wo ihr die Voraussetzungen für die Verwendung auf dem PC findet.

Magst du rundenbasierte Kämpfe oder bevorzugst du Hack-and-Slash-Button-Mashing?