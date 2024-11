Möchtest du ein Loch in der Größe von Baldur's Gate III füllen? Pathfinder: Wrath of the Righteous hat gerade eine GOTY Edition veröffentlicht

HQ

Nachdem du deine Abenteuer in Faerun beendet hast, möchtest du vielleicht ein neues Fantasy-RPG ausprobieren, und Owlcat hat die Antwort. Das CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous hat gerade eine Spiel des Jahres Edition erhalten.

Der Titel aus dem Jahr 2021, der alle sechs großen Erweiterungen enthält, ist jetzt ein Komplettpaket und für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG.com erhältlich.

Die Titel von Owlcat Games haben die Spielewelt vielleicht nicht so umgehauen wie Baldur's Gate III, aber sowohl Pathfinder: Wrath of the Righteous als auch Warhammer 40,000: Rogue Trader bieten sehr tiefgründige, wiederspielbare Erlebnisse, um die Lücke zu füllen, die durch den Abschluss von Baldur's Gate III in seiner Gesamtheit entstanden ist. Ein Blick lohnt sich, wenn Sie CRPG lieben.