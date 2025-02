Möchten Sie in The Elder Scrolls VI verewigt werden?

HQ

Wir wissen seit fast einem Jahrzehnt, dass The Elder Scrolls VI kommen wird, aber Bethesda hat das Projekt extrem verschmählt und es gibt wirklich keine Anzeichen dafür, dass es in absehbarer Zeit kommt. Im Gegenteil, es gibt weitaus mehr Gerüchte über ein Remaster oder Remake von The Elder Scrolls IV: Oblivion, ein Zeichen dafür, dass es noch einige Jahre dauern könnte, bis es Zeit für den sechsten Teil ist.

Jetzt kommt jedoch ein winziges Lebenszeichen, als Bethesda über Bluesky ankündigt, dass sie eine Auktion veranstalten, bei der der Gewinner die Chance erhält, ein nicht spielbarer Charakter in The Elder Scrolls VI zu werden. Die Auktion ist Teil einer Spendenaktion für Make-A-Wish (eine in den USA gegründete gemeinnützige Organisation, die schwerkranken Kindern hilft, Wünsche zu erfüllen), und der Gewinner arbeitet direkt mit Bethesda Game Studios zusammen, um seinen eigenen Charakter zu erstellen, der im Spiel erscheinen wird. Auf der Auktionsseite können wir lesen:

"Aufruf an alle Gamer und Fantasy-Fans! Diese einmalige Gelegenheit ermöglicht es Ihnen, sich in einem der am meisten erwarteten Videospiele aller Zeiten, The Elder Scrolls VI, zu verewigen. Bei diesem exklusiven Erlebnis arbeitest du mit den Entwicklern zusammen, um einen benutzerdefinierten Charakter zu erstellen, der im Spiel erscheint und der legendären Franchise deinen Stempel aufdrückt."

Die Auktion liegt derzeit bei bis zu 10.150 US-Dollar, es wird also einen hübschen Cent kosten, die Möglichkeit zu haben, in Bethesdas Rollenspiel verewigt zu werden - aber es wird sicherlich für einen guten Zweck sein.