MobLand kehrt für eine zweite Staffel zurück

Tom Hardy in der Hauptrolle und an der Seite von Pierce Brosnan und Helen Mirren, mit Guy Ritchie hinter der Kamera als Regisseur. Haben wir bei einer Formel wie dieser jemals wirklich erwartet, dass Paramount+ MobLand fehlschlägt?

Es überrascht nicht, dass die Serie ein großer Erfolg für die Streaming-Plattform war, so sehr, dass sie bis heute satte 26 Millionen Zuschauer erreicht hat und damit die bisher am zweithäufigsten gesehene Originalserie auf Paramount+ ist.

Dieser Ruhm und Erfolg hat dazu geführt, dass MobLand eine Verlängerung von Staffel 2 erhalten hat, was bedeutet, dass wir uns rechtzeitig, wenn Ritchie zwischen den Dreharbeiten zur zweiten Staffel von The Gentlemen für Netflix Zeit findet und die Darsteller in ihren vollen Terminkalendern Platz haben, können wir uns auf ein düstereres Londoner Krimidrama und mehr von Brosnans seltsamem irischem Akzent freuen.

Bist du gespannt auf mehr MobLand ?