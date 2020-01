Mobiles Gaming im Alter über 50 Jahre nimmt in den USA zu

Videospiele sind längst aus ihren Kinderschuhen herausgewachsen, denn alle Altersgruppen spielen. Eine Studie der US-amerikanischen Rentnerlobby AARP hat ergeben, dass die Zahl der Spieler aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die über 50 Jahre alt sind, seit 2016 stark zugenommen hat. 44 Prozent der Befragten spielen mindestens einmal im Monat, ergab eine Umfrage mit 3.700 Befragten.

Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten entspräche das einem Anteil von 51 Millionen Silver Gamern (2016 hat die Gruppe mit dem gleichen Rechenverfahren 40 Millionen Spieler in dieser Altersgruppe gemessen). Die Hälfte der Mitglieder ist übrigens weiblich, was ebenfalls ein beachtliches Wachstum im Vergleich zur Messung vor vier Jahren war. Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass in Amerika offenbar mehr Frauen (n=53 Prozent) spielen, als Männer (n=39 Prozent). Die meisten US-Gamer setzen auf Mobilgeräte (73 Prozent der Befragten), während knapp die Hälfte aller Teilnehmer der Umfrage auf Laptops und PCs spielt.

Quelle: PCGamesN.