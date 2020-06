Mobile-Game Der Herr der Ringe: Rise to War angekündigt

In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Technologiekonzern NetEase Inc. hat Warner Bros. diese Woche ein neues Strategiespiel angekündigt, das auf der Romanwelt von Der Herr der Ringe basiert. Das Spiel heißt Lord of the Rings: Rise to War und es wird einige der beliebten Orte und Charaktere umfassen, die Tolkien uns in seinen Büchern so bildlich vorgestellt hat. Im Grunde ist aktuell aber noch nichts über den Titel bekannt, außer dass es sich hierbei um ein Smartphone-Spiel für iOS und Android handelt.