Mobile Game FIFA Heroes kann Jack Grealish gegen Thor antreten lassen

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Seit der Trennung von Electronic Arts und FIFA warten wir darauf, wie der große Fußballverband im Videospielsektor ohne die Stoppkraft von EA agieren würde. Ein Spiel, das ansteht, ist ein Projekt, das offenbar die kommende Weltmeisterschaft feiern soll, indem internationale Spieler, offizielle Maskottchen sowie Gottheiten und Kreaturen aus Mythos einbezogen werden...

Bekannt als FIFA Heroes, stammt dieses Spiel vom Entwickler Enver und ist ein mobiles Spiel, das bei seinem Start am 28. April auf Motorola-Geräten vorinstalliert sein wird. Es ist nicht als Simulations-Football-Erlebnis konzipiert, sondern eher als arcade-orientierte und flottere Football-Option, die laut einer Pressemitteilung einen "Fokus auf Ausdruck, Spektakel und schnelle, wiederholbare Spiele" bietet.

Wir kennen außerdem eine Reihe großer Fußballer, die als spielbare Charaktere im Spiel auftreten werden, von denen viele im untenstehenden Ankündigungstrailer zu sehen sind. Wenn Sie besonders Fan der englischen oder argentinischen Nationalmannschaft sind, werden Sie froh sein zu hören, dass Folgendes präsent sein wird:



Harry Kane



Jack Grealish



Jordan Pickford



Diego Maradona



Emiliano Martinez



Lautaro Martinez



Eduardo Camavinga



Diese aktuellen und legendären Fußballer werden dann von offiziellen Maskottchen und aus irgendeinem Grund von Göttern und Kreaturen aus Mythen und Legenden begleitet, darunter Thor, Zeus, Sun Wukong und mehr.

Erwarten Sie in den kommenden Wochen weitere Nachrichten von FIFA Heroes und schauen Sie sich auch die wichtigsten Kunstwerke unten an, um weitere Fußballer, Maskottchen und Götter auszuwählen, die zum Start präsent und spielbar sein werden. FIFA Heroes wird zuerst am 28. April auf PC und Mobilgerät erscheinen und kurz darauf auf Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.