Mobbing wird in Mike Flanagans Carrie Adaption an die moderne Zeit angepasst

Mike Flanagans Carrie -Adaption ist weder ein 1:1-Remake des Originalfilms von 1976 noch des gleichnamigen Stephen-King-Romans. Die Geschichte handelt von einem Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten, das von ihren Mitschülern gemobbt wird, als sie endlich auf die High School kommt. Mit telekinetischen Kräften zur Verfügung ist es hoffentlich nicht zu spoilerhaft zu sagen, dass Carrie nicht das erste Mädchen ist, mit dem man sich anlegen möchte.

Wir wussten, dass Flanagans Version von Kings Roman – die vierte Adaption von Carrie – ihre eigene Einzigartigkeit haben würde. Es ist eine Carrie Geschichte für die moderne Zeit, wie ein gefälschter Instagram-Account mit ihrem Namen sowie Telefone zeigen, um Carrie zu filmen und ihr Mobbing noch schlimmer zu machen. Im Trailer sehen wir, wie Carrie s Klassenkameraden ihr nahekommen, so tun, als wären sie ihre Freundin, woraufhin sie die berechtigte Frage stellt: Warum sind sie nicht einfach ihre Freunde geblieben?

Das hätte ihnen wahrscheinlich all den Horror erspart, der in der zweiten Hälfte dieser Miniserie auf sie wartet. Die Premiere ist am 7. Oktober geplant, und alle Episoden von Carrie werden gleichzeitig auf Prime Video veröffentlicht. Schau dir unten selbst den Trailer an: