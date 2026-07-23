Mob Entertainment restrukturiert Schlüsselrollen und plant die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Spiele sowie des Poppy Playtime -Films

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Poppy Playtime wird auch nach Kapitel 5: Zerbrochene Dinge, wie viele von uns vermutet haben, weiterleben. Das episodische Franchise von Mob Entertainment ist heute zu einem der beliebtesten (und am besten bewerteten) Horror-Franchises in Videospielen geworden und wird bald den Transmedia-Sprung auf die große Leinwand schaffen.

Um jedoch nicht nur für den Film, sondern auch für zukünftige Spiele den Weg zu ebnen, haben wir bereits diese Woche berichtet, dass es bestimmte Stellenangebote gab, die speziell auf leitende Positionen, KI-Implementierung und Markenentwicklung abzielten. Und jetzt wissen wir mehr.

Im Bereich der KI ist das Ziel, einen erfahrenen KI-Spieldesigner einzustellen, der verschiedene Arten von Gegner-KI entwickelt, damit jede Begegnung einzigartig und furchteinflößend wirkt. Das Studio ersetzt außerdem seinen ehemaligen Leiter der internationalen Lizenzierung.

Angesichts der verschiedenen offenen Stellen, darunter Rollen für die Entwicklung von Mehrspielerfunktionen, ist so gut wie bestätigt, dass ein neuer Mehrspieler-Titel in Planung ist – im Unterschied zu dem zuvor veröffentlichten Project Playtime – sowie eine neue, noch nicht bekannte IP.

Und vielleicht ist die größte Nachricht heute, dass Mob die Daten im Backend von Steam auf einer vor den Nutzern verborgenen Seite aktualisiert und so eine Art neues Spiel vorbereitet – oder das inzwischen offensichtliche Poppy Playtime: Kapitel 6.

Die Zukunft der Spielzeugfabrik von Playtime Co. sieht jetzt viel heller und lebendiger aus, findest du nicht?