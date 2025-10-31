MOB Entertaiment gibt uns einen kleinen Einblick in Poppy Playtime Kapitel 5 und gibt eine Vorschau auf die Begegnung mit seinem Hauptbösewicht, dem Prototyp

HQ

Der Anfang vom Ende ist nahe für die schreckliche Geschichte von Playtime Co. MOB Entertainment hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns fünf Kapitel von Poppy Playtime zu bringen, und es ist erstaunlich, dass wir jetzt, vier Jahre und Millionen von Schreien später, so nah dran sind, all ihre Geheimnisse zu lüften.

Das Studio wollte Halloween nutzen, um uns einen ersten Teaser-Trailer zu Poppy Playtime: Chapter 5 zu zeigen, in dem wir unsere Reise in die Tiefen der Spielzeugfabrik nach den traumatischen Ereignissen des vorherigen Kapitels 4 fortsetzen werden. Jetzt werden wir allein sein, getrennt von unseren Freunden und Verbündeten und mit Huggy Wuggy auf den Fersen? Und noch etwas anderes. Etwas, das im Schatten lauert und viele Beine hat.

Wenn Sie sich den Clip ansehen, sehen Sie möglicherweise den ersten Blick auf den Prototyp, denjenigen, der die Fäden der Schrecken der Fabrik zieht, und der einzige, der im Moment die ganze Wahrheit über das kennt, was hier passiert ist.

Poppy Playtime: Kapitel 5 kann jetzt zu Ihrer Steam-Wunschliste hinzugefügt werden - Frohes Halloween!