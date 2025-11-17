Moana wird am 10. Juli 2026 ihr Boot besteigen und den Ozean überqueren

HQ

So wie es zehn Jahre her sein wird, seit die polynesische Fantasy-Abenteuer-Animation Moana von Walt Disney Animation Studios im nächsten Jahr veröffentlicht wurde, wird Disney uns zurück in seine kristallklaren Gewässer entführen, um die Geschichte des jungen Seemanns gleichen Namens noch einmal zu erleben. Der Realfilm Moana startet am 10. Juli 2026 weltweit in den Kinos, und nun haben wir den ersten offiziellen Trailer, mit einem ersten Blick auf sein neues Gesicht und seine Stimme: die der jungen australischen Schauspielerin Catherine Lagaʻaia.

Zu ihr wird Dwayne Johnson stoßen, der in seiner Rolle als Halbgott Maui zurückkehrt, sowie John Tui als Häuptling des Motunui-Inselstammes, Häuptling Tui (was für ein Zufall!) und Rena Owen, eine Schauspielerin aus der Bay of Islands (Neuseeland), in der Rolle von Vaianas verehrter Großmutter Tala.

Im Trailer können wir nicht nur die Rückkehr einiger der bekanntesten Szenen aus dem Animationsfilm (das Huhn ist wirklich gelungen), sondern auch den Soundtrack, der die Rückkehr des Komponisten Lin-Manuel Miranda zeigt. Moana (2026) wird von Thomas Kail (Hamilton) inszeniert und von Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth und Auliʻi Cravalho als Executive Producer produziert, der Vaiana in den Animationsfilmen Vaiana und Vaiana 2 gesprochen hat.

Bist du bereit, in dein Boot zu steigen, über den weiten Ozean zu segeln und Te Fitis Herz mit dem schelmischen Maui auf ihre Insel zurückzubringen? Schau dir den Trailer, das offizielle Poster und die hochauflösende Bildgalerie von Moana an.