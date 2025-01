Moana 2 übersteigt 1 Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen

HQ

Es wird berichtet, dass Moana 2 weltweit 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen überschritten hat und sich damit in die Riege anderer titanischer Hits wie Zootopia und die Eiskönigin-Filme einreiht. Dieser Erfolg ist nach Pixars Inside Out 2 und Deadpool & Wolverine von Marvel Studios der dritte Film von Disney im Jahr 2024, der diesen Meilenstein erreicht.

Der Film debütierte mit einem rekordverdächtigen Einspielergebnis von 225,4 Millionen US-Dollar am fünftägigen Thanksgiving-Wochenende und übertraf damit deutlich die Eiskönigin II von vor fünf Jahren. Der Erfolg von Moana 2 wird auf die Popularität des Originalfilms auf Disney+ zurückgeführt, die die Vorfreude auf die Fortsetzung erheblich steigerte. Trotz der Konkurrenz durch andere Familienfilme während der Weihnachtszeit behielt Moana 2 eine starke Leistung an den Kinokassen bei und wurde zum 32. Disney-Film, der die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar überschritt.

Mit Blick auf die Zukunft rechnet Disney mit möglichen weiteren Erfolgen mit kommenden Veröffentlichungen wie Zootopia 2 und dem nächsten Teil der Avatar-Serie.