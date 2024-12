Moana 2 überschreitet 600 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen

HQ

Moana 2 ist an den Kinokassen in die Top 10 der Filme des Jahres 2024 eingestiegen, nachdem er am Wochenende mehr als 600 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Der Film, der Ende November in die Kinos kam, war in dieser Weihnachtszeit ein echter Gewinner, und obwohl er die Erwartungen der Kritiker vielleicht nicht erfüllt hat, fließt das Geld weiter.

Damit liegt Moana 2 auf dem fünften Platz der Top Ten der Filme des Jahres 2024, hinter Dune: Part Two mit 114 Millionen US-Dollar. Es ist eine weitere Fortsetzung auf dieser Liste, und eine Zeit lang schien es, als würde das Jahr damit enden, dass diese Liste nur aus Fortsetzungen besteht, aber die Musical-Sensation Wicked hat es geschafft, nach einem weiteren erfolgreichen Box-Office-Wochenende mit 455 Millionen US-Dollar auf Platz 9 zu klettern.

An anderer Stelle sehen wir, wie Gladiator 2 ein weiteres bisschen Geld einbringt, und obwohl die Gesamteinnahmen von 368 Millionen US-Dollar viel erscheinen, bezweifeln wir, dass er angesichts des angeschwollenen Budgets von Ridley Scotts Fortsetzung als profitabler Film angesehen werden wird.