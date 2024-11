Moana 2 könnte Inside Out 2 an den Kinokassen "in den Schatten stellen"

HQ

Warum haben sich so viele Leute Inside Out 2 angesehen? Der Film ist großartig, wie wir in unserer Rezension sagten, aber die Leute strömten in Scharen, um ihn zu sehen, was ihn schließlich zum größten Animationsfilm aller Zeiten an den Kinokassen machte.

Diese Position wird es jedoch nicht lange halten, zumindest wenn man AMC-Chef Adam Aron Glauben schenken darf. "Einige Leute, die sich auskennen, sagen mir, dassMoana 2 sogar den Erfolg von Inside Out 2 in den Schatten stellen und in den Schatten stellen könnte", sagte er gegenüber Deadline.

Moana 2 ist eine weitere Fortsetzung von Disney, mit all dem Publikum, das das mitbringt. Es hat auch Dwayne Johnson, obwohl seine Star-Power vielleicht etwas außerhalb des Wrestling-Geschäfts geblieben ist. Er hat nicht viel Konkurrenz an den Kinokassen, aber er scheint auch nicht die gleiche PR-Präsenz wie Inside Out 2 zu haben. Wir müssen abwarten und sehen, aber Moana 2 werden wahrscheinlich viel Geld verdienen, egal was passiert.