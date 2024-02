Moana 2 kommt im November in die Kinos

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Disney gerade bestätigt, dass wir bis Ende des Jahres in der Lage sein werden, in die Kinos zu gehen, um die Vaiana-Fortsetzung zu sehen. Moana 2, wie es einfach genannt wird, soll am 27. November 2024 in die Kinos kommen, und da dieses Datum nun feststeht, wurden sowohl ein kurzer Teaser für den Film als auch ein erstes Bild geteilt.

Die Fortsetzung wird dieses Mal von Dave Derrick Jr. inszeniert, während Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i und Mark Mancica dieses Mal die Musik produzieren und die Aufgaben von Lin-Manuel Miranda übernehmen. Es wird erwartet, dass Auli'i Cravalho ihre Rolle als Vaiana wieder aufnehmen wird, ebenso wie Dwayne Johnson als Maui.

Was die Handlung des Films betrifft, so lautet die Inhaltsangabe wie folgt: " Nachdem sie einen unerwarteten Anruf von ihren Vorfahren erhalten hat, muss Vaiana in die fernen Meere Ozeaniens und in gefährliche, lange verlorene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu erleben, wie sie es noch nie erlebt hat."

Freust du dich auf mehr Vaiana?