Moana 2 enthüllt seinen Bösewicht im neuen Trailer

HQ

Moana 2 ist über einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, und vor der Premiere des Films haben wir einen neuen Special Look-Trailer von Disney. Dies gibt uns mehr Einblick in die Handlung des Films, einschließlich der Reise, die Vaiana antreten muss, und des Bösewichts, dem sie gegenüberstehen wird.

Da der gesamte Ozean in Gefahr ist, wird der Einsatz so hoch wie möglich sein (bis Vaiana 3 kommt, falls es kommt). Vaiana wird gegen Tatangi antreten, den Bösewicht des Films, der in diesem Trailer einen ersten Blick darauf werfen konnte.

Selbstverständlich wird Vaiana nicht auf sich allein gestellt sein. Neben Maui begleitet sie eine vollständige Segelmannschaft, zu der ein mürrischer alter Mann und ein äußerst begeisterter Teenager zählen. Alle neuen Details könnt ihr im unten stehenden Trailer sehen: