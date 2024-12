Moana 2 debütiert am großen Eröffnungswochenende

HQ

Animation scheint derzeit eine der angesagtesten Formen der Unterhaltung zu sein, denn wenn man sich die Kinokassen für 2024 ansieht, ist der mit Abstand größte Film des Jahres Inside Out 2, aber die Top 10 werden auch von Despicable Me 4 und Kung Fu Panda 4 angeführt, mit zusätzlichen Filmen wie The Wild Robot und The Garfield Movie, die während ihrer Kinolaufzeiten weltweit Hunderte von Millionen Dollar einspielen. Jetzt sieht es so aus, als würde Moana 2 ernsthafte Wellen schlagen und bald einer der größten Filme des Jahres werden.

Wir sagen das, weil die animierte Disney-Fortsetzung nach ihrem Eröffnungswochenende, das für die Amerikaner das Thanksgiving-Wochenende war, 386 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Das reicht aus, um Moana 2 bereits zum elftgrößten Film des Jahres 2024 zu machen, und ist weniger als 200 Millionen US-Dollar davon entfernt, die fünf besten Filme des Jahres zu knacken. Das mag wie ein großer Sprung erscheinen, aber die Animation hat in diesem Jahr bisher bewiesen, dass sie Beine hat und nach dem Eröffnungswochenende weiterhin gutes Geld generieren kann.

Dieser Erfolg für Moana 2 trug dazu bei, ein rekordverdächtiges Wochenende für den amerikanischen Markt zu bescheren, der laut The Hollywood Reporter mit einem Umsatz von über 420 Millionen US-Dollar sein bisher größtes Thanksgiving-Wochenende verzeichnete. Davon entfielen 221 Millionen US-Dollar auf Moana 2, der Rest entfiel auf zusätzliche Filme, darunter Wicked und Gladiator 2.

Apropos diese beiden Filme: Wicked ist mit fast 360 Millionen US-Dollar weltweit weiterhin erfolgreich, während Gladiator 2 bei 320 Millionen US-Dollar liegt. Obwohl es sich bei beiden um gute Geldbeträge handelt, müssen Sie in erster Linie die Produktionskosten berücksichtigen, die für Gladiator 2 zwischen 210 und 250 Millionen US-Dollar liegen, was bedeutet, dass 320 Millionen US-Dollar, nach Abzug der Marketinggebühren, die oft die Produktionskosten widerspiegeln, nicht wirklich ein Erfolg sind. Es wurde jedoch behauptet, dass die Herstellung von Wicked rund 150 Millionen US-Dollar gekostet hat, was bedeutet, dass es bereits viel erfolgreicher ist, während Moana 2 eine ähnliche Produktionsgebühr von etwa 150 Millionen US-Dollar haben soll.

Wir müssen sehen, wie hoch die Decke für die Vaiana-Fortsetzung ist, aber so wie es aussieht, sieht es so aus, als könnten wir einen weiteren Kassenschlager sehen, der auf der ganzen Welt für Furore sorgt.

