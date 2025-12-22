MMO-Veteranen glauben, dass westliche Zuschauer darauf warten, dass ein neues großes MMORPG auftaucht

HQ

Ist das MMO-Genre tot? Es mag wie eine seltsame Frage erscheinen, da World of Warcraft immer noch Erweiterungen veröffentlicht und Millionen Spieler über Spiele wie Destiny 2, Fallout 76, Star Wars: The Old Republic, Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online und mehr verteilt sind. Da Amazon Games jedoch praktisch alle MMO-Arbeiten eingestellt hat, muss diese Frage gestellt werden.

Wccftech hat drei Genre-Veteranen gefragt, was getan werden kann, um MMOs zu retten. Greg Street, Rich Vogel und Scott Hartsman haben zusammen jahrzehntelange Erfahrung und glauben nicht, dass MMOs unbedingt verschwinden werden, sondern dass Spieler nur einen neuen und mutigen Namen brauchen, um sich zu entwickeln.

"Ich glaube, ein großes Publikum wartet darauf, dass das richtige MMORPG entsteht", sagte Vogel. "Betrachten Sie die Millionen von Spielern, die WOW, SWTOR, ESO, UO, EverQuest, Fallout 76 und andere gespielt haben und weiterhin spielen. Das Problem ist, dass kein Verlag bereit ist, das Geld zu investieren und das Risiko einzugehen."

Diese Geldinvestition ist eine große Sache, denn kein MMO wird Spieler von ihren Lieblingsspielen wegziehen, wenn es sich nicht wie ein großes Budget anfühlt. "Du musst dich auf viele Systeme und Inhalte festlegen, damit es funktioniert. Es gibt einige bemerkenswerte Ausnahmen, wie Warframe, das klein begann und sich zu einem MMO entwickelte", sagte Street.

MMOs sind in Asien weiterhin groß, wo viele Spiele sowohl auf dem Mobilgerät als auch auf der Konsole erscheinen. Hartsman glaubt, dass dies eine Möglichkeit sein könnte, die Leute wieder in MMOs zu bringen, und sagt: "Ich stimme zu, dass ein zusätzlicher Vorteil eine Strategie ist, die klug wäre, wenn jemand wie die alten Wege groß einsteigt. Ob mobil, simultan-global auf allen möglichen Plattformen oder ein anderer großer Hebel."