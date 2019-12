MLB: The Show wächst 2021 über Playstation hinaus

Baseball der US-amerikanischen Major League ist hierzulande kein Thema, mit dem sich sonderlich viele Menschen auskennen, doch in Zusammenarbeit mit der Major League Baseball Players Association erarbeitet Sony seit Jahren Spiele der Reihe MLB: The Show. Die offiziell lizenzierten Titel werden auch in Zukunft beim Playstation-Hersteller entstehen, darauf konnten sich die beiden Unternehmen kürzlich einigen. Aus diesen Verhandlungen geht jedoch ebenfalls hervor, dass die Serie in den kommenden Jahren auf anderen Plattformen zu sehen sein wird.

Ab 2021 wird die Serie weitere Konsolen und ggf. den PC ansteuern, Microsoft und Nintendo haben ihre Freude über diese Ankündigung bereits kommuniziert. Mit der 2020-Version von MLB The Show feiert das Studio das 15. Jubiläum der Franchise.