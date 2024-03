HQ

Die Baseball-Saison hat auf der anderen Seite des Atlantiks begonnen, sich einzuschleichen, und wie üblich bedeutet das, dass es auch Zeit für die diesjährige virtuelle Version der MLB ist. Ich habe lange gedacht, dass dies die beste Sportserie auf dem Markt ist. Die diesjährige Version ändert diese Meinung nicht wirklich, aber gleichzeitig fühle ich mich langsam müde von der Serie, da in den letzten Jahren nur sehr wenig passiert ist.

Es kann schwierig sein, den Unterschied zwischen dem diesjährigen Spiel und dem letztjährigen Spiel zu erkennen, abgesehen vom neuen Look der Menüs und dergleichen. Glücklicherweise gibt es Verbesserungen dort, wo es am wichtigsten ist, auf dem Platz. Es gibt anscheinend über 400 neue Animationen und obwohl Sie höchstens eine Handvoll bemerken werden, ist es immer gut, etwas Gutes noch besser zu machen. Etwas, das viel auffälliger sein wird, sind die Änderungen am Pinpoint-Pitching-Stil. Dies ist einer der Stile, die Sie verwenden können, um den Ball mit Ihrem Pitcher zu werfen. Als Beispiel ist die klassische Drei-Presse eine weitere Wahl. Drücken Sie einmal, um ein Messgerät zu starten, drücken Sie ein zweites Mal, um auszuwählen, wie hart es sein soll, wenn das Messgerät die Spitze erreicht, und versuchen Sie dann, es mit einem weiteren Druck in einem kleinen Bereich zu timen, um eine gute Genauigkeit zu erhalten. Pinpoint wurde vor einigen Jahren eingeführt und kann sehr schwer zu beherrschen sein. Dabei wird der Joystick in einem bestimmten Muster bewegt, wobei verschiedene Arten von Würfen unterschiedliche Muster haben. Außerdem haben verschiedene Spieler unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten, so dass das Muster für einige schneller gemacht werden muss. In diesem Jahr wurde ein spezieller Look für linkshändige Pitcher hinzugefügt. Das ist im Grunde nur ein gespiegeltes Muster von dem, was rechtshändige Pitcher haben. Dennoch ist MLB The Show 24 insgesamt das Spiel, das dem echten Sport am meisten gerecht wird.

Werbung:

Als ich anfing, die verschiedenen Spielmodi des Jahres zu untersuchen, gab es keine Überraschungen. Es gab die alten Standard-Spielmodi, die im Grunde in jedem Sportspiel gleich sind. Es gibt einen Karrieremodus, einen Franchise-/Manager-Modus und einen Ultimate Team-ähnlichen Modus. Ich hatte nicht viel vom Karrieremodus "Road to the Show" erwartet, da er seit einigen Jahren genau gleich aussieht. Aber zu meiner großen Überraschung wurde ich sofort vor die Wahl gestellt, als Mann oder als Frau zu spielen (ich werde später auf die Einbeziehung von Frauen zurückkommen), mit zwei verschiedenen Geschichtenbeschreibungen. Aber es stellte sich leider heraus, dass es nur ein nettes Paket ohne Spaß darin war. Alles ist immer noch komplett textbasiert mit kitschigen SMS-Nachrichten. Nach der Einführung, in der die weibliche Geschichte am interessantesten ist (werde die erste Frau in der MLB!), geht es zurück zum alten Standby, mit neuen Menüs. Spielen Sie Spiele, verbessern Sie den Spieler, erhalten Sie eine bedeutungslose Nachricht. Wiederholen. Zumindest kann man viel Baseball spielen, was immer ein Pluspunkt ist.

Im Franchise-Modus sieht es ähnlich aus. Übernimm ein Team, führe es zum Erfolg, indem du die richtigen Spieler draftest, mache kluge Trades und springe vielleicht ein und spiele gelegentlich ein Spiel. Die einzige wirklich große Neuigkeit ist jedoch etwas, das ich persönlich für eine großartige Ergänzung halte. Es ist möglich, die Gründe voreinzustellen, auf denen Sie in ein simuliertes Spiel springen können. Sie können sich zum Beispiel dafür entscheiden, niemals vor dem siebten Inning und nur in entscheidenden Situationen einzusteigen. Denken Sie 3 - 2 Führung mit zwei Outs, aber die Bases sind für die Gegner im achten Inning voll. Alle simulierten Spiele werden nun an diesen Punkten anhalten und Sie fragen, ob Sie einsteigen möchten. Spiele, in denen diese Situationen nicht vorkommen, werden einfach rauf und runter simuliert. Dies ähnelt dem anderen Franchise-Modus des Spiels, März bis Oktober. Dies ist ein viel schnellerer Modus, in dem im Grunde drei Viertel der Saison simuliert werden. Je nachdem, wie gut Sie in einem Spiel abschneiden, desto höher ist Ihr Schwung und desto höher ist die Gewinnchance der simulierten Spiele. Wenn du Spiele verlierst, in die du geworfen wirst, wird dein Momentum umgekehrt sein.

Werbung:

Wenn man zu Diamond Dynasty, dem Ultimate Team des Spiels, überspringt, hat man wie üblich das Gefühl, dass hier die ganze Action in den Sportspielen stattfindet. Man muss den San Diego Studios jedoch zugute halten, dass dies der lohnendste Modus dieser Form ist. Es werden viele kostenlose Spieler verteilt und es gibt ständig neue Inhalte mit Herausforderungen und anderen Dingen, um die Kartensammlung am Leben zu erhalten.

Ich habe bereits erwähnt, dass es jetzt möglich ist, als weibliche Spieler im Karrieremodus zu spielen, aber ansonsten gibt es nur eine weitere Frau im Spiel. Es ist eine Spielerin namens Toni Stone, die die erste professionelle Baseballspielerin war. Sie ist eine der Spielerinnen, deren Geschichte in dem fantastischen, dokumentarischen Spielmodus Storylines erzählt wurde. Letztes Jahr wurde die Geschichte der Negro Leagues aufgenommen, was eine unglaublich wichtige Zeit für den Sport und die Liga ist, in der Schwarze gezwungen wurden zu spielen, weil sie auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs nicht in die MLB durften. Wir bekommen jetzt die zweite Staffel, in der wir vier verschiedenen Spielern folgen können, darunter Stone. Erzählt wird das Ganze vom Präsidenten des Negro League Museums, Bob Kendrick, der ein sehr guter Erzähler ist. Außerdem werden im Laufe des Jahres weitere Geschichten hinzugefügt, bis zu insgesamt zehn. In diesem Jahr hat Derek Jeter auch seine eigene Geschichte in Storylines, in der wir ihn während seiner Karriere bei den New York Yankees begleiten.

Das Problem, das ich mit MLB The Show 24 habe, ist nichts auf dem Platz, wo es fantastisch ist. Stattdessen fühlt es sich langsam alt an. Jedes Jahr habe ich ein Déjà-vu-Gefühl. Es ist das gleiche Spiel wie letztes Jahr. Ich würde mich freuen, wenn die Serie im nächsten Jahr einen echten Neuanfang bekommt. Beginnen Sie mit den Grafiken. Sie sind immer noch in Ordnung, aber abgenutzt. Werfen Sie einfach einen Blick auf die kürzlich angekündigten Pro Baseball Spirits 2024-2025 (exklusiv für Japan) und vergleichen Sie die Spielermodelle. Das ist es, was ich mir von dem besten Baseballspiel der Welt wünsche.