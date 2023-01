MLB The Show 23 angekündigt und startet im März

HQ

MLB The Show 23 wurde am späten Montag angekündigt, und wir haben einen ziemlich massiven Informations-Blowout erhalten, einschließlich Veröffentlichungsdatum, Cover-Athlet, Gamepass-Bestätigung und mehr. Beginnen wir damit, wann wir das Spiel spielen werden, und das ist am 28. März. Die bestätigten Formate sind Playstation 4/5, Switch, Xbox One und Xbox Series S/X - und erfreulicherweise unterstützen sie alle Cross-Saves.

Die Ehre, Cover-Star zu sein, wird dem Miami Marlins Outfielder Jazz Chisholm Jr. zuteil, was angesichts seiner letzten Saison definitiv eine gute Wahl zu sein scheint. Schließlich wurde auch auf Xbox Wire bestätigt, dass MLB The Show 23 ab Tag 1 im Game Pass enthalten sein wird (genau wie die beiden vorherigen Installationen).