Mizuki und Aiba ermitteln kommendes Jahr in AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative

Heute Morgen kündigte Spike Chunsoft eine Fortsetzung der Mystery-Visual-Novel AI: The Somnium Files an. Vor ein paar Tagen wurde eine Teaser-Webseite eröffnet, die um 02:00 Uhr den Ankündigungs-Trailer offenbarte, welchen ihr unten sehen könnt. AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative wird Anfang 2022 auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Im Zentrum des Geschehens steht Mizuki Okiura, die mittlerweile als Special Agent beim Metropolitan Police Department arbeitet. Die Ziehtochter des Ermittlers Kaname Date (der Protagonist aus dem ersten Spiel) übernimmt einen mysteriösen Mordfall mit einer Leiche, deren rechte Körperhälfte bereits vor vielen Jahren gefunden wurde. Der Rest ist jedoch erst vor wenigen Tagen aufgetaucht und er weist keine Anzeichen von Verwesung auf.

Zusammen mit ihrer KI-Partnerin Aiba wird Mizuki diesen Fall untersuchen, sobald sie Zero Escape: Virtue's Last Reward auf ihrem Handheld durchgespielt hat. Nirvana Initiative spielt sechs Jahre nach der Wiederaufnahme der Cyclops-Serienmordfälle, unsere Titelheldin ist mittlerweile also 18 Jahre alt. Da AI: The Somnium Files - Nirvana Initiative auch auf der Xbox erscheint, wäre es denkbar, dass wir einen Port des Vorgängers bis zum kommenden Frühling möglicherweise auch auf Microsofts-Konsolen sehen könnten. Bestätigt wurden entsprechende Pläne aber noch nicht.