Miyazaki wird nicht einmal versuchen, uns zu sagen, wie lange es dauert, Elden Ring 's Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu besiegen

Hidetaka Miyazaki ist einer der bekanntesten Spieleentwickler der Gegenwart. Für Souls-Fans wird er oft als eine Art Gottheit verehrt, aber auch er kann Fehler machen, wie z.B. als er allen sagte, dass Elden Ring 30 Stunden dauern würde, um ihn zu besiegen, wenn man sich nur auf die Hauptquest konzentrieren würde.

In einem neuen Interview mit der chinesischen Zeitung Gōuhuǒ yíngdì (transkribiert von @swordandflower auf Twitter/X) wollte Miyazaki den gleichen Fehler nicht noch einmal machen und weigerte sich daher, zu erraten, wie lange die Spieler brauchen würden, um Shadow of the Erdtree zu besiegen.

"Für die Spielzeit", begann Miyazaki. "Ich sollte nicht derjenige sein, der diese Frage beantwortet. Für Elden Ring habe ich während eines Interviews gesagt, dass es etwa 30 Stunden dauern wird, bis das Hauptspiel fertig ist, aber nach der Veröffentlichung haben mir alle gesagt, dass ich lüge und das ist nicht annähernd genug Zeit. Nun, als Entwickler testen und iterieren wir unsere Spiele kontinuierlich, also wissen wir alles, was es über das Spiel zu wissen gibt. Aus diesem Grund ist unsere Spielzeit kein gutes Nachschlagewerk."

Der Soulsborne-Direktor bestätigte auch, dass Shadow of the Erdtree der erste und letzte DLC für Elden Ring ist, also wird es ein neues Unterfangen sein, woran auch immer FromSoftware als nächstes arbeitet.