Miyamoto will nächstes 3D-Mario-Spiel „weiter ausbauen"

HQ

Nintendo hatte es bisher schwer, die 3D-Marios ähnlich häufig zu verkaufen wie die 2D-Plattformer. Die New-Super-Mario-Bros.-Serie ist zum Beispiel unglaublich beliebt und gilt als Titel, der für alle Spieler geeignet ist. Ein 3D-Spiel zu steuern, fordert den Spielern mehr ab und dementsprechend hoch ist die Hürde, die einige Menschen überwinden müssen, ehe sie sich mit solch einem Spiel beschäftigen. Super Mario Odyssey war trotzdem ein riesiger Erfolg für Nintendo, denn mit fast 22 Millionen verkauften Exemplaren ist das Spiel das mit Abstand meistverkaufte 3D-Abenteuer des Klempners (Super Mario Galaxy liegt mit 12,8 Millionen verkauften Spielen an zweiter Stelle).

Während einer Fragerunde im Rahmen des jüngsten Finanzberichts von Nintendo hatte der Manager und Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto ein paar Dinge über den Erfolg von Super Mario Odyssey zu sagen. Wie VGC transkribiert, ging er dabei auch auf die Zukunft für Mario ein:

"Lasst es mich erklären, indem ich den Hintergrund für die Entwicklung des Wii-Spiels New Super Mario Bros Wii beschreibe, das 2009 veröffentlicht wurde. Zu dieser Zeit fühlte es sich so an, als ob [das Spiel] jedes Mal komplizierter wurde, wenn wir einen neuen Teil der Super-Mario-Serie erstellten - die inzwischen auf 3D erweitert wurden."

"Nach der Veröffentlichung von Super Mario Galaxy im Jahr 2007 war es das Ziel, ein zugänglicheres 3D-Super-Mario-Spiel zu entwickeln. Das Ergebnis war New Super Mario Bros. Wii, ein einfaches Sidescroller-Super-Mario-Spiel, das sogar neue Spieler problemlos spielen konnten. Das führte später zur Veröffentlichung des noch einfacheren Super-Mario-Run-Spiels (einer 2016 veröffentlichten mobilen Anwendung)."

"Bei der Entwicklung von Software streben wir danach, neue Elemente zu integrieren, aber gleichzeitig möchten wir es auch Anfängern leicht machen, Spaß zu haben. In letzter Zeit haben Menschen aller Generationen das 3D-Mario-Spiel Super Mario Odyssey (veröffentlicht im Jahr 2017) genossen. Daher möchten wir in Zukunft versuchen, 3D Mario auf neue Weise zu erweitern."

Da wir Super Mario Odyssey wirklich mögen, freuen wir uns darauf, zu sehen, wohin Nintendo den Klempner als nächstes führt und wie sie das Konzept der 3D-Plattformer insgesamt vorantreiben. Es ist bereits vier Jahre her, dass Super Mario Odyssey veröffentlicht wurde und daher glauben wir, dass es bald an der Zeit sein sollte, das nächste Mario-Spiel anzukündigen.