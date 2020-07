Miyamoto und Furukawa verdienen ein Zehntel dessen, was sich CEOs von EA oder Activision gönnen

Managergehälter sind eine andere Dimension, denn große Unternehmen beherrschen bekanntlich die Finanzwelt. Bisher war nicht bekannt, wie viel die Top-Führungskräfte bei Nintendo bekommen, doch im letzten Jahresbericht des Unternehmens sind diese Zahlungen für den Geschäftszeitraum 2020 veröffentlicht worden. Der Analyst Daniel Ahmad hat sich auf die Infos gestürzt und für uns freundlicherweise in US-Dollar umgerechnet.

Präsident Shuntaro Furukawa beendete das letzte Jahr demnach mit etwas mehr als 4,1 Millionen US-Dollar in der eigenen Tasche. Der größte Teil dieses Geldes stammt aus seinem Grundgehalt, nur ein kleiner Teil entfällt auf Entschädigungen und Bonuszahlungen. Shigeru Miyamoto folgte knapp dahinter mit fast 3 Millionen US-Dollar. In seinem Fall entfällt etwa die Hälfte auf einen direkten Verkaufsanteil von Spielen, die er selbst verantwortete. Rang drei belegt der General Manager Shinya Takahashi, der 2019/2020 rund 2,5 Millionen US-Dollar verdiente.

Und nun die Frage, die sich viele stellen werden: Ist das viel oder wenig? Für die meisten Bürger in Deutschland dürfte das ziemlich viel Geld sein, aber im Vergleich zu dem, was die Top-Manager in den Vereinigten Staaten für ihre Dienste verlangen, sind diese Zahlen beinahe lächerliche Summen. Ahmad erinnert sich, dass Robert Kotick, der Präsident von Activision, und Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, im vergangenen Jahr jeweils mehr als 30 Millionen US-Dollar verdient haben - und die berüchtigten Bonuszahlungen der beiden Manager sind offiziell gar nicht bekannt...

Die Politik des Respekts gegenüber den Arbeitnehmern ist ebenfalls diametral entgegengesetzt, denn während sich Activision und EA Vorteile zurechnen, weigern sie sich die Manager bei Nintendo, die eigenen Leute zu entlassen. Es ist zum Beispiel bekannt, dass der verstorbene Nintendo-Präsident Satoru Iwata in Zeiten finanzieller Not sein eigenes Gehalt kürzte, damit die Firma die Löhne ihrer Angestellten weiterhin zahlen kann.