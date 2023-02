Miyamoto sagt, dass Nintendo "immer an Mario arbeitet"

HQ

Shigeru Miyamoto ist ohne Zweifel eine der Gaming-Legenden. Mit 70 Jahren arbeitet er immer noch bei Nintendo und hilft dabei, den Spielern einige großartige Titel zu bringen.

Als Schöpfer der Mario-Franchise gilt Miyamoto als Experte für den italienischen Klempner, und so fragte IGN ihn kürzlich, wann wir ein neues Mario-Spiel sehen könnten.

"Wir arbeiten immer an Mario, also wenn wir zu einem Zeitpunkt kommen, an dem wir Informationen austauschen können, werden wir das sicherlich tun", war Miyamotos Antwort. Während er seine Karten nahe an seiner Brust hält, bestätigt Miyamoto, dass Nintendo an etwas arbeitet, ist immer noch schön zu wissen.

Mit der Veröffentlichung des Super Mario Bros. Films in diesem Frühjahr dachten einige, dass eine Videospielankündigung oder -veröffentlichung mit dem Film zusammenfallen könnte. Es scheint jedoch, dass die Planung nicht ganz übereinstimmt, und wir werden noch eine Weile warten, bevor wir ein weiteres Mario-Spiel sehen.

