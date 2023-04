Miyamoto neckt andere Charaktere für den nächsten Nintendo-Film

HQ

Es ist nicht gerade eine Überraschung zu hören, dass Nintendo mit dem Filmbereich noch nicht fertig ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass The Super Mario Bros. Movie anscheinend ein paar Tage davon entfernt ist, 1 Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen zu knacken, was es in sehr dünne Luft bringt (nur 51 Filme haben jemals das Kunststück vollbracht).

Im Gespräch mit Nikkei (danke, VGC) hat Nintendo-Legende und Schöpfer hinter vielen der ikonischen Franchises des Unternehmens, Shigeru Miyamoto, angesprochen, was als nächstes für Nintendo im Filmsektor ansteht, zu dem sich das japanische Unternehmen auf einige seiner anderen Eigenschaften konzentrieren wird.

"Bitte behalten Sie unsere nächste Produktion im Auge. Nintendo ist wie eine Talentagentur. Wir haben viele andere Entertainer (auf unserer Liste)."

Miyamoto fährt fort: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Charaktere (für die Leinwand) zu entwickeln, einschließlich Charakteren, die für den Film geeignet sind, und Charakteren, die bekannt sind."

Das bestätigt zwar nicht, worauf der nächste Nintendo-Film basieren wird, aber es scheint, als ob Mario in den Hintergrund treten könnte, wenn Nintendo seine andere geliebte IP erkundet.