Miyamoto mag es nicht, wenn Leute ihn mit Steven Spielberg vergleichen

Anlässlich der Eröffnung von Super Nintendo World am Universal Studios' Hollywood-Standort hatte Nintendo-Legende und Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto kürzlich ein Gespräch mit GameSpot, in dem er über den Park und sein Vermächtnis in der Spieleindustrie sprach.

Auf die Frage nach den Vergleichen, die die Leute mit seinem Einfluss im Spielebereich und dem von Steven Spielbergs Einfluss auf die Filmindustrie machen, drückte Miyamoto seine Ehre, aber Abneigung gegen den Vergleich aus.

"Ich wurde auch der Spielberg der Spielwelt genannt, aber das gefällt mir eigentlich nicht. Ich bin Miyamoto. Miyamoto ist Miyamoto und Nintendo ist Nintendo. Ich fühle mich jedoch sehr geehrt, mit Disney verglichen zu werden."

Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass beide Personen Legenden in ihren eigenen Rechten sind und für das gefeiert werden sollten, was sie der Unterhaltungsindustrie gebracht haben.