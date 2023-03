Miyamoto glaubt zu wissen, wie Nintendo ohne ihn aussehen wird

HQ

Shigeru Miyamoto ist eine der einflussreichsten Figuren der Spielegeschichte. Ohne ihn ist es unwahrscheinlich, dass wir Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox und Pikmin haben. Trotz seiner Dienstjahre ist Miyamoto immer noch begierig darauf, zu arbeiten.

Aber es wird einen Tag geben, an dem er seinen roten Hut für immer an den Nagel hängt. Für einige mag dies wie ein Tag erscheinen, der Nintendo bis ins Mark erschüttern wird, aber für Miyamoto selbst ändern sich die Dinge im Unternehmen vielleicht nicht so sehr.

"Ich habe wirklich das Gefühl, dass es sich nicht ändern wird" Miyamoto sagte zu NPR. "Es wird wahrscheinlich genauso sein. Es gibt Leute im Führungsteam, Schöpfer innerhalb des Unternehmens und auch Leute, die Mario erschaffen, sie alle haben dieses Gefühl dafür, was es bedeutet, Nintendo zu sein."

Selbst wenn neue Ideen auftauchen", fuhr er fort. "Es gibt immer die Tatsache, dass es eine neue Idee ist, aber auch die Tatsache, dass es eine neue Idee ist, die wirklich die Essenz von Nintendo hat oder nicht?"

Miyamoto ist derzeit noch an einer Fülle von Nintendo-Projekten beteiligt, darunter The Super Mario Bros. Movie, der in etwas mehr als einem Monat veröffentlicht wird. Der Gedanke, dass Miyamoto nicht an etwas beteiligt ist, was Nintendo tut, scheint so seltsam, aber es wird wahrscheinlich irgendwann Realität werden.