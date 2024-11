Miyamoto gibt zu, dass Navi die Achillesferse von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist

HQ

Einer der größten Spieleklassiker der Geschichte ist nicht ohne Mängel. Denn obwohl The Legend of Zelda: Ocarina of Time weithin als Meisterwerk gefeiert wird, gibt sein Schöpfer Shigeru Miyamoto zu, dass es seine Schwächen hat. Genauer gesagt handelt es sich um Navi, die gesprächige kleine Fee, die der Zelda-Schöpfer als die Achillesferse des Spiels und in einem alten, aber kürzlich übersetzten Artikel von Shmuplations sieht.

Ich denke, das ganze System mit Navi, das dir Ratschläge gibt, ist der größte Schwachpunkt von Ocarina of Time. Es ist unglaublich schwierig, ein System zu entwickeln, das die richtigen Ratschläge gibt, Ratschläge, die auf die Situation des Spielers zugeschnitten sind. Um es richtig zu machen, müsste man die gleiche Zeit aufwenden, wie man ein ganzes Spiel entwickeln würde, und ich war sehr besorgt, dass wir uns in ein Loch graben würden, wenn wir dort nach Perfektion streben würden...

Stimmst du zu, dass Navi die Schwäche des Spiels ist?