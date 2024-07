Miyagi-Do wird im Trailer zur sechsten Staffel von Cobra Kai weltweit vorgestellt

HQ

Es ist fast an der Zeit, den Beginn des letzten Kapitels der Cobra Kai -Geschichte zu erleben, denn der erste Teil der letzten Staffel debütiert bereits am 18. Juli. Da diese Premiere immer näher rückt, hat Netflix nun den offiziellen Trailer für diese kommende Reihe von Episoden veröffentlicht, um sich auf das vorzubereiten und anzukündigen, was kommen wird.

Zusätzlich zu den üblichen Teenager-Rivalitäten, die Miguel und Robbie sowie Sam und Tory immer noch plagen, und den häufigen Zusammenstößen zwischen Daniel LaRusso und Johnny Lawrence, sehen wir auch, wie sich das Team härter als je zuvor aufSekai Taikai seinen Auftritt bei den Karate-Weltmeisterschaften vorbereitet und trainiert. Dazu gehört, dass Johnny einige Hardcore-Techniken anwendet, auf die Rocky Balboa stolz wäre, und Daniel einige Geheimnisse aufdeckt, die ihm sein ehemaliger Sensei und Mentor Mr. Miyagi hinterlassen hat.

Der erste Teil von Staffel 6 wird am 18. Juli debütieren und Sie können den Trailer unten sehen.