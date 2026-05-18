Mixtape s lizenzierte Songs wurden "auf Dauer" bezahlt

HQ

Es ist tatsächlich eine ziemlich häufige Situation, dass ein Videospiel aus den Shops entfernt wird, weil die lizenzierte Musik, die es verwendet, fast ausgeht. Bei Spielen mit populären und wichtigen Songs im Soundtrack ist es keine Seltenheit, dass die Musik für eine begrenzte Zeit lizenziert wird, was sich letztlich auf die Entwickler auswirkt, wenn es Zeit ist, entweder die Lizenz zu verlängern oder das Spiel zu entfernen und es effektiv endgültig zu beenden.

Bei einer so starken Abhängigkeit von Musik und dem Einsatz großer Bands und Songs interessiert dich vielleicht, welches Schicksal letztlich für Beethoven & Dinosaur's Mixtape erwartet? Wenn du befürchtet hattest, dass das Spiel irgendwann wegen Ablauf der Lizenzen verschwinden könnte, wird uns gesagt, wir sollen uns überhaupt keine Sorgen machen, da die Lizenzen "auf unbestimmte Zeit" bezahlt wurden.

Dies wurde vom Kreativdirektor Johnny Galvatron gegenüber Kotaku bestätigt, wo erwähnt wird, dass der Entwickler extra für die Lizenzen bezahlt hat, um sicherzustellen, dass sie dauerhaft verfügbar und nutzbar sind – was zweifellos eine ausgezeichnete Wahl für Mixtape ist. Dies wurde auch von der Verlegerin Annapurna Interactive bestätigt, die in einem Beitrag in den sozialen Medien Folgendes angibt.

"Wir haben gehört, dass einige Leute sagen, Mixtape würden wegen Ablauf der Musiklizenzen gestrichen werden. Das war eine Lüge."

Hast du schon Mixtape gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unsere spezielle Rezension.