Mittwoch: Staffel 2 soll Irlands größter Dreh aller Zeiten sein

Es wurde bestätigt, dass die zweite Staffel von Wednesday in Produktion ist und die nächsten Episoden gedreht werden, die weiterhin die Geschichte der jüngsten Tochter der beliebtesten gruseligen und verrückten Familie erzählen werden.

Die Serie wird derzeit in Irland gedreht, und laut Variety handelt es sich nicht nur um einen mittelgroßen Dreh, sondern um den größten Dreh, der jemals im Land stattgefunden hat, was die Produktionsausgaben angeht.

Wenn man bedenkt, dass Irland in der Vergangenheit die Grundlage für viele große Dreharbeiten war, darunter Game of Thrones und Star Wars, zeigt dies, wie viel Geld und Ressourcen Netflix in den zweiten Teil einer seiner größten Serien aller Zeiten steckt.