Mittwoch: Besetzung der dritten Staffel, verstärkt durch Lena Headey und mehr

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Wir verfolgen die Entwicklung der dritten Staffel von Netflix' Wednesday mit großer Vorfreude, die alle nach der nächsten Episodenrunde, die letzten Sommer genehmigt wurden. Seitdem wurde uns mitgeteilt, dass Eva Green in einer mysteriösen Rolle zur Serie stoßen wird, während Winona Ryder auch die Besetzung erweitert, was eine Serie mit vielen Stars mit Erfahrung in Gothic-ähnlichen Rollen ergibt.

Da die Produktion der dritten Staffel läuft, wurde auch bestätigt, dass einige weitere interessante Namen zur Besetzung stoßen, jeweils in Gastrollen. Vielleicht ist der bekannteste Star die Game of Thrones-Alumna Lena Headey (Cersei Lannister), aber die Besetzung wird auch durch Andrew McCarthy aus Weekend at Bernie's und James Lance von Ted Lasso verstärkt. Wir wissen nicht, wen einer dieser Schauspieler in der Serie spielen wird, nur dass sie Gastrollen übernehmen werden.

Für weitere Informationen am Mittwoch bleiben Sie dran, denn die Produktion läuft nun seit fast zwei Monaten, was bedeutet, dass es wahrscheinlich ein guter Weg in Richtung Fertigstellung ist.