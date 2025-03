Mittlerweile hat sich die prächtige Ori-Serie über 15 Millionen Mal verkauft

HQ

Es ist nun ein halbes Jahrzehnt her, dass ein neues Spiel der Ori-Serie veröffentlicht wurde, als Ori and the Will of the Wisps im Jahr 2020 auf PC und Xbox One (und später auf Switch und Xbox Series S/X) veröffentlicht wurde.

Die hochgelobte Metroidvania-Serie wurde von Medien und Spielern gleichermaßen geliebt, und obwohl die Spiele über Game Pass gespielt werden konnten, waren die Verkäufe sehr gut. Jetzt verrät Moon Studios -Chef Thomas Mahler, dass die Serie seit der Premiere von Ori and the Blind Forest im Jahr 2015 einen wirklich beeindruckenden Meilenstein von 15 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat:

"Die Ori-Serie hat sich mittlerweile mehr als 15 Millionen Mal verkauft. Nicht allzu schäbig für ein Metroidvania und ein Genre, von dem uns gesagt wurde, dass es tot ist, als wir anfingen, daran zu arbeiten! 👍😂 Also danke an alle, die uns bisher unterstützt haben - VIEL LIEBES! ❤️"

Derzeit arbeitet Moon Studios an No Rest for the Wicked, das jetzt im Early Access verfügbar ist. In jüngster Zeit hat sich Mahler jedoch über eine Rückkehr zur Ori-Reihe geäußert.