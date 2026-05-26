Mittelalterliches König-Artus-Buch wird voraussichtlich für 2 Millionen Pfund bei einer Auktion verkauft werden

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Ein mittelalterliches Manuskript, das frühe Versionen der König-Artus-Legenden zeigt, wird versteigert, wo es voraussichtlich für Millionen Pfund verkauft wird. Das Buch, das Darstellungen von Merlin, Arthur, den Rittern der Tafelrunde und weiteren enthält, wird vom Auktionshaus Christie's versteigert.

Nach Jahrhunderten in den Händen privater Eigentümer wird das Buch im Juli zur Auktion angeboten. Institutionen werden laut TheGuardian die Möglichkeit haben, das Werk zu kaufen, daher wird erwartet, dass dieses Manuskript bis zum Fall des Hammers keinen privaten Eigentümer mehr haben wird.

Geschrieben auf Altfranzösisch, ist es wahrscheinlich nicht das beste Buch für einen einfachen Nachmittagslektüre. Allerdings gibt es 126 Miniaturillustrationen, sodass Sie sich die Bilder ansehen können, wenn Sie möchten. Man nimmt an, dass das Manuskript Ende des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Die Miniaturen sind auf Pergament gedruckt und aus Blattgold gefertigt, das sie auch Jahrhunderte nach ihrer ersten Veröffentlichung zum Leuchten bringt.

Dr. Irene Fabry-Tehranchi, Spezialistin für französische Texte an der Cambridge University Library, sagte, dass der private Besitz eines solchen Buches weitere Forschung verhindern könne. "Ich hoffe, dass... es wird endlich in einer öffentlichen Sammlung verfügbar sein. Das Problem ist natürlich, dass heutzutage Bibliotheken und Kulturerbeinstitutionen nicht mehr viel Geld haben. [Aber] diese Institutionen sind dazu da, diese Texte zu bewahren und öffentlich zugänglich zu machen", sagte sie.