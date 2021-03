Mittelalterliche Rundenstrategie Black Legend zieht Ende Mai über Karokästchen

You're watching Werben

Am 25. März wird das belgische Team von Warcave ein mittelalterliches Rundenstrategiespiel namens Black Legend veröffentlichen. Vom Titel haben wir bislang nicht sonderlich viel gesehen, doch inzwischen gibt es ein paar spannende Infos. In diesem Abenteuer müssen wir einen Alchemisten stoppen, der die Stadt Grant in einem gefährlichen Nebel gefangenhält. Dieser sorgt dafür, dass die Menschen den Verstand verlieren und aggressiv werden.

Im Spiel gibt es 15 Klassen, die durch das Vervollständigen bestimmter Setgegenstände freigeschaltet werden. Um alle spielerischen Möglichkeiten ausschöpfen zu können, werdet ihr eure Umgebungen erkunden und herausfordernde Kämpfe bestehen müssen. Die Ausrüstung eurer Kämpfer lässt sich jedoch individuell anpassen, versichert Warcave in der Pressemitteilung. Übrigens gibt es im Fantasy-Setting von Black Legend auch Fabelwesen aus Deutschland, den Beneluxstaaten und Dänemark.