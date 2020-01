Mitte September schleicht Sam in Metro Exodus durch Wladiwostok

Letztes Jahr erschien Metro Exodus, das neueste Kapitel der erfolgreichen Survival-Shooter-Reihe, die auf den Büchern von Dmitri A. Gluchowski basieren. Nachdem wir im jüngsten Ableger endlich die engen Tunnel der Moskauer Metro hinter uns lassen konnten, steht uns mit Sam's Story ab Mitte Februar ein weiteres Sandbox-Level bevor. Wir werden jedoch nicht Titelstar Artjom begleiten, sondern - wie der Name bereits deutlich macht - einen neuen Protagonisten erleben. Deep Silver verspricht zudem weitere Mutanten-Varianten, denen wir uns mit neuen Waffen zuvorkommen können.

Der Publisher umreißt den Plot Folgendermaßen: Sam sucht nach seinem Vater und bricht, nachdem er im zerstörten Moskau neuen Mut geschöpft hat, von der Aurora aus in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika auf. Unterwegs hält er aus unbekannten Gründen in der Stadt Wladiwostok an, die von einem Tsunami zerstört wurde. Dort scheinen viele Gefahren auf uns zu warten, was "zahlreiche Stunden immersives Gameplay" bedeutet, so Deep Silver.

Der 11. Februar ist das Release-Datum für das zweite Story-DLC Sam's Story. Besitzer des Season-Passes (25 Euro) haben für diesen Inhalt bereits gezahlt und erhalten ihn ohne zusätzliche Kosten. Mehr Infos zu Metro Exodus hat Anne in ihrer Kritik für euch am Start.