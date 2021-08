Mitte September landet ihr in Eastward

Das hübsche Abenteuer Eastward schloss die gestrige Nintendo-Präsentation mit einem Trailer ab, in dem das Erscheinungsdatum des Tittels enthüllt wurde. Schon vor zwei Jahren wurde das Indie-Game für die Nintendo Switch angekündigt und auf dieser Plattform soll es Mittel September (neben dem PC) auch zuerst erscheinen. Die vorübergehende Konsolenexklusivität legt nahe, dass Spieler in Zukunft auf weiteren Plattforen in den Genuss von Eastward gelangen werden, doch bislang kommunizierte Chucklefish, die Entwickler von Stardew Valley, solchen Pläne noch nicht öffentlich.

Der in Shanghai bei Pixpil entwickelte Titel ist ein Action-Adventure mit einem Hauch von Rollenspiel, das uns eine dystopische Zukunft präsentiert, auf die wir vielleicht nicht mehr allzu lange warten müssen. Ein tödliches Gift schränkt den Lebensraum der Menschen in diesem Spiel immer weiter ein und deshalb müssen wir nach einer neuen Zukunft suchen.