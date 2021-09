Mitte September enthüllt THQ Nordic sechs neue Spiele

HQ

THQ Nordic plant Mitte des Monats einen großen Livestream zum zehnten Unternehmensgeburtstag. Der Moderator Geoff Keighley konnte überredet werden, die Zuschauer durch das Programm zu führen. Für uns könnte diese Gelegenheit spannend werden, weil der Publisher nicht weniger als sechs neue Spiele ankündigen möchte.

Die Pressemitteilung lässt uns glauben, dass keine dieser Projektvorstellungen auf einer neuen IP basieren wird, da stattdessen die alten Marken ausgepackt werden, die in den letzten Jahren unter dem Verlagslabel angehäuft wurden. Ansonsten werden neue Spielszenen zu Elex 2 und Expeditions: Rome versprochen, auch der Publisher Handygames wird anwesend sein und eigene Projekte in einer Pre-Show besprechen. Um 21:00 Uhr, am Abend des 17. September beginnt die Show.