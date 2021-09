Mitte Oktober schleicht Crysis Remastered Trilogy über PC und Konsolen

HQ

Im Juni wurden die Spieler darüber informiert, dass die Crysis Remastered Trilogy im Herbst erscheinen wird, doch es wurde kein genaues Startdatum mitgeteilt. Jetzt hat uns der Entwickler via Pressemitteilung aufgeklärt und bestätigt, dass die komplette Sammlung und die Neuauflagen von Crysis 2/Crysis 3 am 15. Oktober auf PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich sind. Die Komplettausgabe kostet 50 Euro, jedes der drei Spiele bekommt ihr einzeln für 20 Euro.

Falls ihr euch anschauen wollt, was sich grafisch an den Spielen getan hat, dann könnt ihr einen Eindruck der überarbeiteten Spielszenen erhalten, die in den letzten Wochen erstellt wurden. Ein Video zeigt die visuellen Unterschiede zwischen den Remastern auf Xbox Series und PS5 im Vergleich zu den Originalspielen auf Xbox 360 und PS3 auf. Auch eine PC-Fassung werde laut dem Entwickler noch vor dem offiziellen Startschuss bereitgestellt.

