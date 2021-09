HQ

Vor vier Wochen haben wir bemerkt, dass die PEGI Disco Elysium: The Final Cut auf der Nintendo Switch gescannt hat und heute wurde der Port offiziell bestätigt. Ab dem 12. Oktober könnt ihr das vielfach gefeierte Rollenspiel als Abendlektüre mit ins Bett nehmen und all eure 24 charakterbezogenen Fähigkeiten nutzen, um euch in den Schlaf zu quasseln. 40 Euro zahlt ihr für diese Version im Nintendo-Switch-eShop und kommendes Jahr soll eine physische Ausgabe für den Handel folgen.