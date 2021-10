Mitte November wird Surviving the Aftermath fertiggestellt

HQ

Am 16. November ist das Aufbaustrategiespiel Surviving the Aftermath bereit für die Veröffentlichung. Entwickler Iceflake Studios datierte die vollständige Version des Titels heute Nachmittag auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. In einer Pressemitteilung bedankt sich Game Director Lasse Liljedahl bei den Early-Access-Spielern, die in den letzten zwei Jahren „genauso viel Anteil an der Entwicklung" gehabt hätten, wie das Team selbst.

Zum Start möchte das finnische Entwicklerstudio in einem großen Launch-Update weitere Inhalte und Spiel-Features bereitstellen, die erst im späteren Spielverlauf greifen. Konkret soll zum Beispiel eine Quest-Reihe bereitgestellt werden, die mehr Informationen über die Zeit vor dem Weltuntergang preisgibt. In Surviving the Aftermath müssen wir nämlich nicht nur eine funktionierende Zivilisation aufbauen, sondern auch das Überleben unserer Konklave sichern und dafür sorgen, dass sie weitere Katastrophen heil übersteht.

In diesem Titel baut man eine Kolonie auf, wehrt Banditen, wilde Tiere und andere Gefahren ab, und lässt Forschungstrupps die prozedural generierte Spielkarte durchsuchen. Handel und der Bau weiterer Außenposten versorgen euch mit zusätzlichen Ressourcen, die euch auf Naturkatastrophen und Krankheiten vorbereiten. Als Anführer müsst ihr zudem Entscheidungen treffen, die das Fortbestehen eurer Kolonie sichern. Wer den Titel Mitte November kauft, zahlt 30 Euro für das Paket.