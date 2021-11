Mitte November sprießt erster Community Day von Pikmin Bloom aus der Erde

HQ

Niantic Labs wird auch in Pikmin Bloom versuchen, die Spieler mit monatlichen Anreizen zu mobilisieren. Der erste Community Day des jüngst in Deutschland gestarteten AR-Titels findet am 13. November zwischen 09:00 und 18:00 Uhr (Ortszeit) statt. Während dieser Stunden wachsen eure gepflanzten Setzlinge schneller und produzieren doppelt so viel Nektar wie üblich. Wer die Energie nutzt und an diesem Tag mindestens 10.000 Schritte nachweislich mit der App zurücklegt, erhält zudem einen speziellen Orden.

Quelle: Niantic Labs.