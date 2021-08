Mitte November schlüpft Babydrachen in Century: Age of Ashes

HQ

Entwickler Playwing konnte auf der gestrigen Gamescom-Eröffnungsgala das Erscheinungsdatum von Century: Age of Ashes bestätigen. Am 18. November wird das Mehrspieler-Actionspiel, in dem ihr Drachen steuert und gegen andere Drachenritter in den Kampf zieht, auf dem PC erscheinen. Laut der offiziellen Pressemitteilung meint das Team, das Feedback vergangener Beta-Phasen bis zu diesem Termin umgesetzt zu haben, was abgesehen von einem neuen Spielmodus auch die Einführung niedlicher Babydrachen mit sich bringt.

Was genau ihr mit dem kleinen Racker anstellt (reiten werdet ihr die Kreatur ja noch nicht können), ist unklar. Ebenso nebulös bleibt der neue Spielmodus "Spoils of War", der von Playwing lediglich mit den Worten "taktisches Vorgehen" und "Teamwork" umschrieben wird. Ansonsten stehen noch die beiden aus der Beta bekannten Spielmodi "Gates of Fire" (Flaggenkampf) und "Carnage" (Sechs-gegen-Sechs-Team-Deathmatch) zur Verfügung, sobald das Spiel erscheint.

Century: Age of Ashes ist grundsätzlich Free-to-Play spielbar, allerdings könnt ihr auch 20, 40 oder gar 60 Euro für unterschiedliche Variationen von Founder's Packs ausgeben, um zusätzliche Skins, Items und Währungssysteme freizuschalten. Da müsst ihr euch selbstständig mit beschäftigen, auf Steam könnt ihr euch informieren.