Mitte März erscheint Syberia: The World Before auf dem PC

Gestern haben wir das Erscheinungsdatum von Syberia: The World Before erfahren. Entwickler Koalabs und der Publisher Microids wollen den letzten Titel, an dem der Serienschöpfer Benoît Sokal vor seinem Tod mitgewirkt hat, am 18. März 2022 auf dem PC veröffentlichen. Ihr könnt das Abenteuer zum Preis von 40 Euro digital auf Steam, GOG und im Epic Games Store erwerben. Ursprünglich sollte The World Before im Dezember erscheinen, doch die drei zusätzlichen Monate wurden zur finalen Feinabstimmung der Spielerfahrung benötigt.