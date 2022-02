Mitte März ergründet ihr die Cyberpunk-Welt von Anno: Mutationem

HQ

Wir wissen schon seit einigen Tagen, dass Anno: Mutationem nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, doch erst heute wurde der Termin offiziell bestätigt. Am 17. März wird das Action-Adventure auf Playstation-Konsolen und PC erscheinen, verraten die Entwickler im Playstation-Blog.

Der Community-Manager von Thinkingstars, Martho Ghariani, beschreibt im Artikel einige Nebenaktivitäten und Schauplätze dieser bunten Neon-Welt. In Anno: Mutationem spielen wir die junge Frau Ann Flores, die sich auf der Suche nach ihrem Bruder durch die Unterwelt von Noctis boxen muss. Zur Entspannung könnt ihr euch eine Angel schnappen oder in der Bar eurer Schwester Nakamura Drinks mixen. Und falls euch danach ist, dann schmeißt euch einfach in Schale und lasst Ann auf die Tanzfläche. Welche weiteren Überraschungen das Spiel noch zu bieten hat, das beantwortet euch der neue Trailer teilweise.